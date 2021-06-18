Стали известны громкие фамилии белорусских бизнесменов, которые попадут под санкции ЕС

Михаил Гуцериев, который «подарил» Александру Лукашенко «Майбах», экс-госслужащий Алексей Олексин, занимающийся оптовой торговлей нефтепродукто, сигаретами и владеющий «МТБанком», и еще трое известных белорусских бизнесменов попадут под санкции Евросоюза. Об этом информированный источник сообщил «Нашей ниве».

В четвертый пакет санкций, который планируют опубликовать уже 21 июня, попали бизнесмены Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин, Александр Шатров, а также Михаил Гуцериев. Формально ограничения повлияют на счета и визы человек, на практике же европейские компании и банки неохотно сотрудничают с бизнесами данных лиц.

Кто эти люди

Алексей Олексин – экс-госслужащий, на данный момент бизнесмен, занимающийся оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами (бренд «Табакерка», компании «Энерго-Оил» и «Интер Тобакко»), мясопереработкой, гостинично-ресторанным бизнесом, банковским делом (владеет крупным белорусским банком «МТБанк»). Совладелец «национального логистического оператора» «Бремино Групп».

Александр Зайцев – также экс-госслужащий, владелец ряда торговых, логистических и промышленных компаний, а также футбольных клубов «Динамо-Брест», «Рух». Вместе с Олексиным владеет компанией «Бремино групп».

Сергей Тетерин - белорусский бизнесмен (занимается дистрибуцией алкоголя и продуктов и имеет бизнес в сфере телерекламы), председатель Белорусской федерации тенниса, член хоккейной команды Александра Лукашенко, а также его близкий соратник.

Александр Шатров – один из основателей бренда «Синезис» и разработчик системы интеллектуального видеонаблюдения, способные идентифицировать людей в толпе по лицу. «Синезис» уже под санкциями, поэтому компании были переименованы.

Михаил Гуцериев – российский бизнесмен, подаривший Лукашенко «Майбах». Но помимо этого с Беларусью его еще связывает «Славкалий» и строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

О санкциях

Евросоюз вводит ограничительные меры против представителей белорусской власти и близких к ним предприятий в ускоренном режиме после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, которая вызвала возмущение мирового сообщества.