Наступает жара: в ГАИ дали советы, что делать водителям в такую погоду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. В ближайшие дни белорусов ожидает высокая температура воздуха, жара может сказаться на самочувствии водителей.

При жаркой погоде люди, находящиеся за рулем, утомляются быстрее, внимание может рассеяться, а реакция существенно ухудшиться. Кроме того, у многих водителей в таких погодных условиях может появиться головокружение, вялость, сонливость.

Все эти факторы могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома дали рекомендации тем, кто намерен сесть за руль:

- контролировать самочувствие во время движения, иметь с собой холодные напитки и чаще делать остановки для отдыха в тени;

- автолюбителям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям преклонного возраста лучше рекомендуется отказаться на жаркий период от поездок на дальние расстояния;

- в случае недомогания управлять автомобилем категорически запрещается;

- рекомендуется следить за системой охлаждения в автомобиле, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Напомним, что на выходные синоптики обещают жаркую погоду - местами в республике воздух может прогреться до +33°С, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

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