ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наступает жара: в ГАИ дали советы, что делать водителям в такую погоду

18.06.2021 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. В ближайшие дни белорусов ожидает высокая температура воздуха, жара может сказаться на самочувствии водителей.

При жаркой погоде люди, находящиеся за рулем, утомляются быстрее, внимание может рассеяться, а реакция существенно ухудшиться. Кроме того, у многих водителей в таких погодных условиях может появиться головокружение, вялость, сонливость.

Все эти факторы могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома дали рекомендации тем, кто намерен сесть за руль:

- контролировать самочувствие во время движения, иметь с собой холодные напитки и чаще делать остановки для отдыха в тени;

- автолюбителям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям преклонного возраста лучше рекомендуется отказаться на жаркий период от поездок на дальние расстояния;

- в случае недомогания управлять автомобилем категорически запрещается;

- рекомендуется следить за системой охлаждения в автомобиле, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Напомним, что на выходные синоптики обещают жаркую погоду - местами в республике воздух может прогреться до +33°С, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи в предстоящей хорошей погодой многие планируют поездки - однако надо учитывать, что высокая температура может отразиться на самочувствии.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стали известны громкие фамилии белорусских бизнесменов, которые попадут под санкции ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by