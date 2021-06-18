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Наступает жара: в ГАИ дали советы, что делать водителям в такую погоду
18.06.2021 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. В ближайшие дни белорусов ожидает высокая температура воздуха, жара может сказаться на самочувствии водителей.
При жаркой погоде люди, находящиеся за рулем, утомляются быстрее, внимание может рассеяться, а реакция существенно ухудшиться. Кроме того, у многих водителей в таких погодных условиях может появиться головокружение, вялость, сонливость.
Все эти факторы могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома дали рекомендации тем, кто намерен сесть за руль:
- контролировать самочувствие во время движения, иметь с собой холодные напитки и чаще делать остановки для отдыха в тени;
- автолюбителям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям преклонного возраста лучше рекомендуется отказаться на жаркий период от поездок на дальние расстояния;
- в случае недомогания управлять автомобилем категорически запрещается;
- рекомендуется следить за системой охлаждения в автомобиле, чтобы не допустить перегрева двигателя.
Напомним, что на выходные синоптики
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В связи в предстоящей хорошей погодой многие планируют поездки - однако надо учитывать, что высокая температура может отразиться на самочувствии.
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