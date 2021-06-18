Смена власти в Беларуси должна была создать условия для бесконтрольного роста криминального бизнеса и прибыли его создателей

Источник материала: БT

Один из примеров - крупнейший поставщик смазочных материалов в энергетики "Нюбит". Фирма поддерживала протесты в стране исключительно ради своих далеко идущих планов.

Владелец компании не только сам посещал митинги, но и, можно сказать, заставлял ходить на них своих сотрудников.



Смотрите фильм агентства АТН "Мародеры" .





