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Смена власти в Беларуси должна была создать условия для бесконтрольного роста криминального бизнеса и прибыли его создателей
18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из примеров - крупнейший поставщик смазочных материалов в энергетики "Нюбит". Фирма поддерживала протесты в стране исключительно ради своих далеко идущих планов.
Владелец компании не только сам посещал митинги, но и, можно сказать, заставлял ходить на них своих сотрудников.
Смотрите фильм агентства АТН
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Смена власти в Беларуси должна была создать условия для бесконтрольного роста криминального бизнеса и прибыли его создателей
Один из примеров - крупнейший поставщик смазочных материалов в энергетики "Нюбит". Фирма поддерживала протесты в стране исключительно ради своих далеко идущих...
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