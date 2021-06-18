Ю. Зенкович - фигурант уголовного дела о госперевороте в Беларуси назвал, кому была выгодна разруха в стране

Источник материала: БT

Любая революция требует вливания больших денег. У тех, кто стоит за заговорщиками, такие средства есть.

Среди них еврейский капитал Америки - общественная организация, в правление которой входит 300 самых богатых еврейских семей Америки.



Смотрите фильм Агентства АТН "Мародеры" .





