|
Ю. Зенкович - фигурант уголовного дела о госперевороте в Беларуси назвал, кому была выгодна разруха в стране
18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Любая революция требует вливания больших денег. У тех, кто стоит за заговорщиками, такие средства есть.
Среди них еврейский капитал Америки - общественная организация, в правление которой входит 300 самых богатых еврейских семей Америки.
Смотрите фильм Агентства АТН
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ю. Зенкович - фигурант уголовного дела о госперевороте в Беларуси назвал, кому была выгодна разруха в стране
Любая революция требует вливания больших денег. У тех, кто стоит за заговорщиками, такие средства есть. Среди них еврейский капитал Америки - общественная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)