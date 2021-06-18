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Заседание в Овальном зале: изменение законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поддержание гражданского мира и согласия в стране. С таких важных вопросов началось заседание пятой сессии Палаты представителей в Овальном зале. Речь идет об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Накануне депутаты поддержали поправки сразу в нескольких важных законопроектах. Парламентарии уверены, нормы позволят эффективно противостоять вызовам и угрозам национальной безопасности.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Внесены изменения в закон о Вооруженных силах, где Вооруженным силам будут определены конкретные задачи в ситуациях чрезвычайного характера и ситуациях, когда будет вводиться военное положение, - конкретные, четкие задачи, которые могут задействовать Вооруженные силы. Данный законопроект также расширяет полномочия Совета безопасности, и он будет коррелироваться с декретом Президента № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Повестка заседания депутатов обширная: парламентарии рассмотрели законопроекты о взносах в бюджет Фонда социальной защиты населения, утвердили отчет по исполнению бюджета прошлого года и ратифицировали Рамочное соглашение между Беларусью и Фондом ОПЕК.


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Поддержание гражданского мира и согласия в стране. С таких важных вопросов началось заседание пятой сессии Палаты представителей в Овальном зале. Речь идет об...
 
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