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Владимир Макей проведет приемы граждан в Смолевичском райисполкоме

18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах.

Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир Макей, министр юстиции Олег Слижевский  ответит на вопросы в Калинковичском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием в Пружанском райисполкоме. 

25 июня в Ляховичском райисполкоме с гражданами пообщается министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.



 
 
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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах. Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир...
 
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