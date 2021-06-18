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Владимир Макей проведет приемы граждан в Смолевичском райисполкоме
18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах.
Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир Макей, министр юстиции Олег Слижевский ответит на вопросы в Калинковичском райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием в Пружанском райисполкоме.
25 июня в Ляховичском райисполкоме с гражданами пообщается министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
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Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах. Сегодня в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится министр иностранных дел Владимир...
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