Источник материала: БT

В Беларуси в преддверии Дня медиков продолжается чествование представителей этой профессии. Многочисленные награды и слова благодарности получили более 30 медработников Витебской области. Церемония прошла в концертном зале "Витебск". В торжественной обстановке им вручили награды: дипломы и знаки отличия, за которыми стоит большой и самоотверженный труд. К празднику приурочили открытие нового современного кабинета компьютерной томографии в Витебском областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии. Кроме того, подарком стало поступление 14 новых реанимобилей на станции скорой помощи области.

Татьяна Берестень, старший фельдшер Бешенковичской центральной районной больницы:

Мы рады, что скорая помощь двумя такими машинами оснастится. Здесь удобнее, больше места, просторнее. Можно работать даже стоя, все на виду, все доступно. Будем рассчитывать, что люди нашего района будут получать качественную помощь.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

За пять лет мы приобрели 67 авто. И вот разово вручаем 14 новеньких полнокомплектным скорых. Они будут работать не только на город Витебск, но и на ближайшие районы. Ежегодно надо обновлять материально-техническую базу. Действительно создавать современную профессиональную, чтобы наши врачи могли максимально профессионально оказать помощь больному.

К слову, в северном регионе за последние пять лет на строительство и модернизацию учреждений здравоохранения затрачено около 155 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию более ста объектов.



