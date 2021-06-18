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А эта полонизация, фактически уничтожение белорусского народа, происходила еще раньше - в 20-30 годах. Западная Беларусь в составе Польши была совершенно отсталым регионом, который бесцеремонно использовали как источник сырья, рынок сбыта товаров и бесправной дешевой рабочей силы. Об этом в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказал ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В таких условиях идея воссоединения со своими братьями-белорусами на востоке была очень популярна в обществе. Об этом свидетельствует факт: самая массовая белорусская политическая организация в истории - Белорусская крестьянско-рабочая громада - насчитывала более 100 тыс. участников.

17 сентября 1939 года произошло ключевое событие в белорусской истории - воссоединение нашего народа как акт исторической справедливости.



