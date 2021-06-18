Источник материала: БT

Через несколько дней исполнится 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной. 22 июня без объявления войны фашистская Германия атаковала города Советского Союза. В 4 утра начались первые шаги по геноциду белорусского народа. Вражеская авиация нанесла удары по Бресту, Гродно, Лиде, Слониму, Барановичам и другим городам. Началась оборона Брестской крепости. Но какими были минуты до для белорусов, мирно засыпавших накануне вечером? Агентство теленовостей к годовщине начала Великой Отечественной войны подготовило "Специальный репортаж" - воспоминания ветеранов о том, как опаленный рассвет сорок первого разрушил мечты миллионов о спокойном завтра. Смотрите "За 5 минут до войны" в понедельник, 21 июня, в вечернем эфире.

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