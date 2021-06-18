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19 июня патриоты Беларуси отправятся в автопробег Могилев - Быхов
18.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра патриоты Беларуси отправятся в традиционный автопробег. На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт в 9:00. В Быхове участники посетят женский монастырь, замок Ходкевичей и Сапег, мемориал воинской славы "Лудчицкая высота". Присоединиться может любой желающий - будет интересно!
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Завтра патриоты Беларуси отправятся в традиционный автопробег. На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт в 9:00. В Быхове участники посетят...
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