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Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот

18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Думаете, мародерам, рвавшимся к власти, есть дело до обычных работяг? Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот? 

Можно догадаться, посмотрев на простаивающие украинские предприятия, где работникам даже зарплаты не платят. О судьбе одного из таких заводов и их работников рассказывает Андрей Лесик, депутат Харьковского горсовета, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

"Никому не интересно, чтобы наша промышленность развивалась. Интересно, чтобы мы превратились в попрошаек, которыми, в принципе, мы сейчас стали". 

Больше подробностей  в фильме агентства "Мародеры".


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Думаете, мародерам, рвавшимся к власти, есть дело до обычных работяг? Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот?  Можно...
 
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