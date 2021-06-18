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Думаете, мародерам, рвавшимся к власти, есть дело до обычных работяг? Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот?

Можно догадаться, посмотрев на простаивающие украинские предприятия, где работникам даже зарплаты не платят. О судьбе одного из таких заводов и их работников рассказывает Андрей Лесик, депутат Харьковского горсовета, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":



"Никому не интересно, чтобы наша промышленность развивалась. Интересно, чтобы мы превратились в попрошаек, которыми, в принципе, мы сейчас стали".

Больше подробностей в фильме агентства "Мародеры".







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