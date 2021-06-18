|
Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот
18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Думаете, мародерам, рвавшимся к власти, есть дело до обычных работяг? Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот?
Можно догадаться, посмотрев на простаивающие украинские предприятия, где работникам даже зарплаты не платят. О судьбе одного из таких заводов и их работников рассказывает Андрей Лесик, депутат Харьковского горсовета, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":
"Никому не интересно, чтобы наша промышленность развивалась. Интересно, чтобы мы превратились в попрошаек, которыми, в принципе, мы сейчас стали".
Больше подробностей в фильме агентства
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Думаете, мародерам, рвавшимся к власти, есть дело до обычных работяг? Куда бы пошли деньги белорусского НПЗ, если бы в Беларуси случился госпереворот? Можно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)