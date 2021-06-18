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Криминальный бизнес: брать кредиты, чтобы потом их не возвращать

18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сергей Кармызов, экс-директор могилевского филиала Белгазпромбанка,  воодушевившись планами своего шефа стать президентом, решил сыграть по-крупному. Он начал оформлять фиктивные кредиты на подставных людей.

Жительница Могилева Светлана стала одной из жертв афериста. Банкир повесил на нее кредит в размере 75 тыс. рублей.

В итоге женщина осталась один на один с непогашенным кредитом. А когда обратилась за помощью к Кармызову, который, по сути, ее же и подставил, услышала уж слишком смелые обещания: "Подожди, скоро власть в стране переменится - кредиты вовсе не нужно будет выплачивать". 

Подробности в  фильме агентства АТН  "Мародеры".



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Теги: Могилев
 
 
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Сергей Кармызов, экс-директор могилевского филиала Белгазпромбанка,  воодушевившись планами своего шефа стать президентом, решил сыграть по-крупному. Он начал...
 
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