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О "невероятных" высказался оппозиционный блогер М. Филиппович
18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страны-соседки скоро узнают истинное лицо беглых. В этом убежден оппозиционный блогер Максим Филиппович. Он пожелал, чтобы все невероятные, которые уехали в Польшу, Литву и Латвию, там и оставались. "Еще чуть-чуть пройдет времени - и начнутся проблемы с этими беженцами", - констатирует блогер (видео).
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Страны-соседки скоро узнают истинное лицо беглых. В этом убежден оппозиционный блогер Максим Филиппович. Он пожелал, чтобы все невероятные, которые уехали в...
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