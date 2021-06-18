|
В Берлине открылась выставка "Масштабы одного преступления"
18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР открылась выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Экспозиция станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к этой дате. В ее открытии сегодня примет участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР открылась выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)