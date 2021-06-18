ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Берлине открылась выставка "Масштабы одного преступления"

18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР открылась выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Экспозиция станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к этой дате. В ее открытии сегодня примет участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 


Читайте также:

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР открылась выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ю. Зенкович - фигурант уголовного дела о госперевороте в Беларуси назвал, кому была выгодна разруха в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by