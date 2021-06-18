Источник материала: БT

В Берлине к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР открылась выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Экспозиция станет центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к этой дате. В ее открытии сегодня примет участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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