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В. Данилович: Западная Беларусь в составе Польши была совершенно отсталым регионом

18.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А эта полонизация,  фактически уничтожение белорусского народа, происходила еще раньше - в 20-30 годах. Западная Беларусь в составе Польши была совершенно отсталым регионом,  который  бесцеремонно использовали как источник сырья, рынок сбыта товаров и бесправной дешевой рабочей силы. Об этом в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказал ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук Вячеслав Данилович.    

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В таких условиях идея воссоединения со своими братьями-белорусами на востоке была очень популярна в обществе. Об этом свидетельствует факт: самая массовая белорусская политическая организация в истории - Белорусская крестьянско-рабочая громада - насчитывала более 100 тыс. участников. 

17 сентября 1939 года произошло ключевое событие в белорусской истории - воссоединение нашего народа как акт исторической справедливости.


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А эта полонизация,  фактически уничтожение белорусского народа, происходила еще раньше - в 20-30 годах. Западная Беларусь в составе Польши была совершенно отсталым...
 
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