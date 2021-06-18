Инцидент на чемпионате Европы по баскетболу во время игры Беларусь - Испания

Источник материала: БT

Невероятные шайки работают по принципу затычки, используя любые мероприятия для угодной картинки. Победа женской сборной Беларуси по баскетболу над Испанией накануне была отмечена инцидентом. Несколько адептов попытались развернуть БЧБледное полотнище на трибунах. Но моментально вмешалась полиция Валенсии. Шабаш заблудших тут же вывели со стадиона и составили административный протокол. Что сказать - очередная здрада.

Накануне в Бухаресте на матче футбольного чемпионата Европы украинских болельщиков заставили свернуть флаг с надписью "Слава Нации. Смерть врагам".





Читайте также: