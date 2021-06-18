Источник материала: БT

Сегодня работники завода "Агат" опубликовали текст обращения к руководству Евросоюза. В открытом письме они осудили политику санкций в отношении белорусских предприятий. Персоны, призывающие к таким действиям, хотят цитата: "затянуть экономическую удавку на шее белорусского народа". Введение санкций сотрудники завода назвали актом агрессии со стороны Евросоюза и призвали еврочиновников самостоятельно оценить ситуацию в Беларуси.

"Если вы, европейцы, такие поборники демократии и соблюдения прав и свобод, пригласите к себе в Брюссель любого подписавшегося под этими словами - мы, ничего не скрывая, с любой трибуны расскажем о ситуации в своей стране. Или вам невыгодно нас слушать? А еще лучше, сами приезжайте в Минск или любой другой город Беларуси, чтобы собственными глазами увидеть настоящую жизнь белорусского народа. Не бойтесь, здесь красиво, спокойно и безопасно. Примем как родных. Здесь не та страна, о которой вам рассказывает кучка шарлатанов. В своем доме мы привыкли сами решать все вопросы, если видим, что они действительно существуют, а не выдуманы теми, кто хочет навязать нам свои взгляды или условия".

Сегодня сотрудники завода лично вручат обращение в представительство ЕС в Беларуси.





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