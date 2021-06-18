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К. Бельский: Демократия уже давно не является демократией
18.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
После неудавшейся попытки организовать в нашей стране революцию, нам необходимо не дать поделить нас на два лагеря и объединиться. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи"
Константин Бельский, актер, певец, музыкант:
Нам самое главное сплотиться, не разбиваться на 2, 3, 4, 5 лагерей. Сплотиться и показать, что мы сильная страна, мы поддерживаем людей, которые делают все самое лучшее и позитивное для нашей страны, что демократия уже давно не является демократией. Еще с того момента, как, к примеру, в той же Америке британцы вырезали индейцев. С того момента просто нужно слово "демократия" забыть. И о какой демократии можно говорить и учить нас еще как жить. Масад, ЦРУ - у нас нет! Какие вопросы?
О том, может ли современное искусство оставаться в стороне от политики, и почему одни артисты поддержали свою страну, а другие, сбежав за границу, устраивают перформансы и ждут долларовых дивидендов? Об этом и не только смотрите в выпуске
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После неудавшейся попытки организовать в нашей стране революцию, нам необходимо не дать поделить нас на два лагеря и объединиться. Об этом в эфире программы...
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