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Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОН
18.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОНа. Прокуратура Гомельской области поддержала обвинение в суде. На скамье подсудимых - 26-летний житель Гомеля. Ему было инкриминировано разжигание социальной вражды.
Виталий Асадчий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:
Согласно материалам дела, обвиняемый в декабре 2020 года по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения разместил в одной из групп телеграм-канала сообщения с оскорблениями и призывами к физическому насилию в отношении сотрудников ОМОНа, а также членов их семей. С учетом представленных гособвинителем доказательств, Гомельский областной суд постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Нормы закона распространяются и на сообщения в сети Интернет.
Несмотря на собранные доказательства и явные улики, в ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал, что крайне удивительно, ведь когда мужчина был задержан - он совершенно спокойно рассказал: когда и что сделал.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОНа. Прокуратура Гомельской области поддержала обвинение в суде. На скамье подсудимых -...
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