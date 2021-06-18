Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОН

Источник материала: БT

Три года лишения свободы за призывы к насилию в отношении сотрудников ОМОНа. Прокуратура Гомельской области поддержала обвинение в суде. На скамье подсудимых - 26-летний житель Гомеля. Ему было инкриминировано разжигание социальной вражды.

Виталий Асадчий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Согласно материалам дела, обвиняемый в декабре 2020 года по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения разместил в одной из групп телеграм-канала сообщения с оскорблениями и призывами к физическому насилию в отношении сотрудников ОМОНа, а также членов их семей. С учетом представленных гособвинителем доказательств, Гомельский областной суд постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Нормы закона распространяются и на сообщения в сети Интернет.

Несмотря на собранные доказательства и явные улики, в ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал, что крайне удивительно, ведь когда мужчина был задержан - он совершенно спокойно рассказал: когда и что сделал.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





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