В Беларуси за пятилетку планируют построить более 2 млн кв. м электродомов

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Чтобы обеспечить задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего такие дома расположены в белорусских селах и деревнях. Сейчас в стране в год реконструируется примерно свыше полутора тысяч километров электросетей. Со следующего года в планах увеличить объем почти до 3 тыс. километров, чтобы наиболее полно удовлетворять заявки на переход домов на электроснабжение.

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