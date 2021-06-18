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В Беларуси за пятилетку планируют построить более 2 млн кв. м электродомов

18.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы обеспечить задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего такие дома расположены в белорусских селах и деревнях. Сейчас в стране в год реконструируется примерно свыше полутора тысяч километров электросетей. Со следующего года  в планах увеличить объем почти до 3 тыс. километров, чтобы наиболее полно удовлетворять заявки на переход домов на электроснабжение. 

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Чтобы обеспечить задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды...
 
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