|
В Беларуси за пятилетку планируют построить более 2 млн кв. м электродомов
18.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы обеспечить задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего такие дома расположены в белорусских селах и деревнях. Сейчас в стране в год реконструируется примерно свыше полутора тысяч километров электросетей. Со следующего года в планах увеличить объем почти до 3 тыс. километров, чтобы наиболее полно удовлетворять заявки на переход домов на электроснабжение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы обеспечить задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)