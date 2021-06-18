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Лукашенко произвел большие кадровые перестановки
18.06.2021 15:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко назначил новых послов в Иране, Монголии и Кубе, а также руководителей КГК, ГТК, БЖД, «Белфармации» и исполкомов. Об
Должность нового посла Беларуси в Исламской Республике Иран занял Дмитрий Кольцов, в Монголии – Дмитрий Горелик, на Кубе – Валерий Барановский.
Лукашенко дал согласие на назначение Дмитрия Емельянова белорусским генконсулом в Чунцине (КНР).
Первым заместителем председателя Комитета государственного контроля стал Дмитрий Баско, а заместителем председателя – Андрей Лобович.
Заместителем председателя Государственного таможенного комитета назначен Андрей Ковальчук.
Говоря о назначениях в комитетах, Лукашенко отметил, что не может сказать, «что у нас тут сложные времена. «Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением», - обратился к новым руководителям Лукашенко.
Также одобрена кандидатура Сергея Литоша на должность гендиректора торгово-производственного РУП «Белфармация».
Сергей Новодворский назначен новым главным инженером БЖД.
Начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания стала Татьяна Шедко.
Помимо этого Александр Лукашенко, как пишет его пресс-служба, «дал согласие на назначение»:
Лукашенко подчеркнул, что при назначениях не нужно опираться исключительно на «своих людей».
«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику», - заявил Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко назначил новых послов в Иране, Монголии и Кубе, а также руководителей КГК, ГТК, БЖД, «Белфармации» и исполкомов.
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