Лукашенко произвел большие кадровые перестановки

Александр Лукашенко назначил новых послов в Иране, Монголии и Кубе, а также руководителей КГК, ГТК, БЖД, «Белфармации» и исполкомов. Об сообщает президентская пресс-служба.

Должность нового посла Беларуси в Исламской Республике Иран занял Дмитрий Кольцов, в Монголии – Дмитрий Горелик, на Кубе – Валерий Барановский.

Лукашенко дал согласие на назначение Дмитрия Емельянова белорусским генконсулом в Чунцине (КНР).

Первым заместителем председателя Комитета государственного контроля стал Дмитрий Баско, а заместителем председателя – Андрей Лобович.

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета назначен Андрей Ковальчук.

Говоря о назначениях в комитетах, Лукашенко отметил, что не может сказать, «что у нас тут сложные времена. «Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением», - обратился к новым руководителям Лукашенко.

Также одобрена кандидатура Сергея Литоша на должность гендиректора торгово-производственного РУП «Белфармация».

Сергей Новодворский назначен новым главным инженером БЖД.

Начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания стала Татьяна Шедко.

Помимо этого Александр Лукашенко, как пишет его пресс-служба, «дал согласие на назначение»:

Ребковца Валерия Васильевича - председателем Пинского горисполкома;

Зайчука Валентина Михайловича - первым заместителем председателя Брестского облисполкома;

Карпенко Сергея Викторовича - председателем Барановичского райисполкома;

Орлова Николая Валерьевича - председателем Витебского горисполкома;

Санько Андрея Антоновича - председателем Мостовского райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;

Слабодниковой Галины Павловны - председателем Кировского райисполкома;

Мельника Романа Ивановича - главой Администрации Ленинского района Минска;

Шуляковского Олега Николаевича - членом Брестского облисполкома;

Астрейко Александра Вячеславовича - членом Минского облисполкома;

Астрейко Татьяны Анатольевны - членом Минского горисполкома;

Бондарука Романа Сергеевича - членом Минского горисполкома.

Лукашенко подчеркнул, что при назначениях не нужно опираться исключительно на «своих людей».

«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику», - заявил Александр Лукашенко.