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Лукашенко произвел большие кадровые перестановки

18.06.2021 15:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко назначил новых послов в Иране, Монголии и Кубе, а также руководителей КГК, ГТК, БЖД, «Белфармации» и исполкомов. Об сообщает президентская пресс-служба.

Должность нового посла Беларуси в Исламской Республике Иран занял Дмитрий Кольцов, в Монголии – Дмитрий Горелик, на Кубе – Валерий Барановский.

Лукашенко дал согласие на назначение Дмитрия Емельянова белорусским генконсулом в Чунцине (КНР).

Первым заместителем председателя Комитета государственного контроля стал Дмитрий Баско, а заместителем председателя – Андрей Лобович.

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета назначен Андрей Ковальчук.

Говоря о назначениях в комитетах, Лукашенко отметил, что не может сказать, «что у нас тут сложные времена. «Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением», - обратился к новым руководителям Лукашенко.

Также одобрена кандидатура Сергея Литоша на должность гендиректора торгово-производственного РУП «Белфармация».

Сергей Новодворский назначен новым главным инженером БЖД.

Начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания стала Татьяна Шедко.

Помимо этого Александр Лукашенко, как пишет его пресс-служба, «дал согласие на назначение»:

  • Ребковца Валерия Васильевича - председателем Пинского горисполкома;
  • Зайчука Валентина Михайловича - первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
  • Карпенко Сергея Викторовича - председателем Барановичского райисполкома;
  • Орлова Николая Валерьевича - председателем Витебского горисполкома;
  • Санько Андрея Антоновича - председателем Мостовского райисполкома;
  • Гулого Михаила Владимировича - председателем Горецкого райисполкома;
  • Слабодниковой Галины Павловны - председателем Кировского райисполкома;
  • Мельника Романа Ивановича - главой Администрации Ленинского района Минска;
  • Шуляковского Олега Николаевича - членом Брестского облисполкома;
  • Астрейко Александра Вячеславовича - членом Минского облисполкома;
  • Астрейко Татьяны Анатольевны - членом Минского горисполкома;
  • Бондарука Романа Сергеевича - членом Минского горисполкома.

Лукашенко подчеркнул, что при назначениях не нужно опираться исключительно на «своих людей».

«Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику», - заявил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко назначил новых послов в Иране, Монголии и Кубе, а также руководителей КГК, ГТК, БЖД, «Белфармации» и исполкомов.
 
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