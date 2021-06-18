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В Бресте открыли профессиональный зал для бокса

18.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый спортивный объект - профессиональный зал для бокса - открыли в Бресте по программе Президентского спортивного клуба "Смелый шаг", аналогов которой нет в мире. Проект благотворительный и в первую очередь создан для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Регулярные занятия таиландским боксом и кикбоксингом проходят на базе центров спортивной подготовки МВД. Попробовать свои силы могут все желающие.

Ксения Левша, участница проекта "Смелый шаг":

Я тренируюсь уже целую неделю. Одноклассницы, подруги говорили, что это все для мальчиков. Но я считаю по-другому, что девочки тоже должны быть сильными. Я хочу и дальше заниматься спортом, даже когда вырасту.

Анатолий Симончик, первый зампредседателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Этот спортивный зал уже шестой, который мы открываем в рамках спортивно-благотворительного проекта "Смелый шаг". Перспектив здесь несколько. Это спортивная составляющая. Мы ищем таланты. Следующее - это социальная реабилитация детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы хотим показать ребятам, что есть и другой мир.

В зале будут проходить тренировки и соревнования. После этой ступени обучения дети смогут начать уже взрослую карьеру: поступить в СДЮШОР или школу олимпийского резерва.


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Теги: Брест
 
 
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Новый спортивный объект - профессиональный зал для бокса - открыли в Бресте по программе Президентского спортивного клуба "Смелый шаг", аналогов которой нет в мире....
 
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