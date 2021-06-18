В Гродно задержан 34-летний мужчина, сорвавший государственный флаг со здания прачечной

Источник материала: БT

Этот герой не смог выехать за рубеж на заработки и отыгрался на государственном символе. В Гродно задержан 34-летний мужчина, который сорвал флаг со здания прачечной, после чего сломал древко. Свидетелем стала сотрудница организации, она и сообщила в милицию. Возбуждено уголовное дело. В момент инцидента мужчина был пьян.





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