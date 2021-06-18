"Поезд Победы" прибыл в Полоцк

Источник материала: БT

"Поезд Победы" продолжает свое путешествие по регионам нашей страны. Сегодня он в Полоцке. В уникальном передвижном музее в каждом вагоне воссоздан какой-то тематический сюжет. Есть вагон связистов, санитарной части. Один из них посвящен Брестской крепости. Трехмерные панорамы, объемный звук, запахи, механические спецэффекты, датчики присутствия передают атмосферу сражений. Историко-просветительский проект поддержали Администрация Президента Беларуси, наши и Российские железные дороги.

Николай Максименко, администратор "Поезда Победы":

Мы проехали уже порядка 40 городов. Все восхищены этой экспозицией, потому что это единственная в мире иммерсивная выставка в поезде. Это очень всем нравится. Все, кто заходит, у них захватывает дух от увиденного.

Завтра экспозиция отправиться в Гродно. Затем по маршруту Брест. Показ завершится в Могилеве в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.





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