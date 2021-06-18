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Открытое письмо трудящихся крупнейших предприятий Беларуси с осуждением санкций передано в представительство ЕС
18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Открытое письмо работников более полусотни крупнейших предприятий Беларуси сегодня передали в представительство Евросоюза. Тысячи рабочих МЗКТ, "Амкодора", "Химволокно" и других крупных предприятий высказались против экономических санкций в отношении нашей страны. Иррациональная позиция ЕС закономерно вызывает волну возмущения у обычных белорусов.
Сергей Ярош, сотрудник ОАО "Агат - электромеханический завод":
Под этим письмом подписалось большинство наших работников. Мы пытаемся донести до руководителей Евросоюза, что в первую очередь эти санкции ударят по обычным рядовым работникам. Если ударят по предприятию, пострадаем и мы: каждый служащий рабочий, инженер. Мы не занимаемся политикой, мы мирные люди, мы любим свою работу. Будет плохо предприятию - будет плохо нам, нашим семьям. Мы для чего работаем? Мы работаем, наверно, для того, чтобы был достаток? Чтобы семья жила достойно, счастливо.
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Открытое письмо трудящихся крупнейших предприятий Беларуси с осуждением санкций передано в представительство ЕС
Открытое письмо работников более полусотни крупнейших предприятий Беларуси сегодня передали в представительство Евросоюза. Тысячи рабочих МЗКТ, "Амкодора",...
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