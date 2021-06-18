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Прогноз погоды на 19 июня
18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.
В дневные часы 19-21 июня на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +33°С.
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Сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы. В дневные часы 19-21 июня на большей части территории...
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