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Благотворительный инклюзивный фестиваль стартовал в Минском зоопарке
18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка подарков. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" стартовал в Минском зоопарке. В этом году он проходит в восьмой раз. Гости - дети с ограниченными возможностями со всех уголков Минской области. Для них организаторы подготовили развлекательную программу, квесты, среди которых научная лаборатория и шоу мыльных пузырей.
Один из самых интересных аттракционов праздника - с участием собак-терапевтов. Покормить и погладить можно было также многих питомцев зоопарка.
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Интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка подарков. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" стартовал в Минском зоопарке. В этом году...
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