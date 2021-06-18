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Благотворительный инклюзивный фестиваль стартовал в Минском зоопарке

18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка подарков. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" стартовал в Минском зоопарке. В этом году он проходит в восьмой раз. Гости - дети с ограниченными возможностями со всех уголков Минской области. Для них организаторы подготовили развлекательную программу, квесты, среди которых научная лаборатория и шоу мыльных пузырей. 

Один из самых интересных аттракционов праздника - с участием собак-терапевтов. Покормить и погладить можно было также многих питомцев зоопарка. 


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Интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка подарков. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" стартовал в Минском зоопарке. В этом году...
 
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