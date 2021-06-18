Благотворительный инклюзивный фестиваль стартовал в Минском зоопарке

Источник материала: БT

Интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка подарков. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" стартовал в Минском зоопарке. В этом году он проходит в восьмой раз. Гости - дети с ограниченными возможностями со всех уголков Минской области. Для них организаторы подготовили развлекательную программу, квесты, среди которых научная лаборатория и шоу мыльных пузырей.

Один из самых интересных аттракционов праздника - с участием собак-терапевтов. Покормить и погладить можно было также многих питомцев зоопарка.





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