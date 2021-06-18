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Копыль готовится ко Дню белорусской письменности

18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приятными заботами сегодня живет Копыль, ведь город примет День белорусской письменности. Праздник пройдет 5 сентября. Скоро в райцентр съедутся сотни гостей со всех уголков Беларуси, а также зарубежья. Для них создают не только комфортные условия инфраструктуры, но и насыщенную культурную программу. Среди обязательных пунктов: экскурсии для ознакомления с историко-культурными ценностями и духовным наследием края.

Самое интересное, что можно показать сегодня и еще готовится к празднику в Копыле, - в репортаже Натальи Бордиловской (видео).


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Приятными заботами сегодня живет Копыль, ведь город примет День белорусской письменности. Праздник пройдет 5 сентября. Скоро в райцентр съедутся сотни гостей со...
 
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