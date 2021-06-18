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На контроле Минской автоинспекции безопасность водителей во время движения в жаркую погоду

18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жаркая погода - повод следить за своим состоянием за рулем. На контроле столичной автоинспекции безопасность водителей во время движения. На этих выходных возле рекреационных зон организуют патрули. Инспекторы будут следить за ездой в нетрезвом состоянии, за нарушениями правил парковки возле водоемов, рядом с городскими парками и скверами. Проведут профилактические беседы с водителями о том, как зной может воздействовать на самочувствие во время движения.

Перед жаркими выходными правила безопасности напоминает и ОСВОД: заходить в воду только в предусмотренных для купания местах, а также следить за несовершеннолетними и не оставлять их у воды одних.


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Жаркая погода - повод следить за своим состоянием за рулем. На контроле столичной автоинспекции безопасность водителей во время движения. На этих выходных возле...
 
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