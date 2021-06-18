Награды и поздравления медикам Минска

Источник материала: БT

Слова благодарности за преданность делу и своим пациентам звучат по всей столице. Накануне профессионального праздника поздравления принимают медики. В Заводском районе почетные грамоты сегодня получили 28 специалистов учреждений здравоохранения за личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Со сцены Дворца детей и молодежи "Золак" свои поздравления дарили вокальные и хореографические коллективы района.

Врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой. Накануне профессионального праздника в концертном зале "Верхний город" поздравили и лучших медиков Центрального района Минска. Наградами отметили полсотни медицинских работников. Сфера медицины в районе развивается успешно. По итогам 2020 звания лучшей поликлиники страны удостоена первая Центральная на улице Сухой. Активно идет оснащение клиник новым медоборудованием.

Специалистов здравоохранения поздравили лучшие коллективы и артисты столицы. Сам профессиональной праздник медики отметят уже в это воскресенье.





Читайте также:





