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Награды и поздравления медикам Минска
18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Слова благодарности за преданность делу и своим пациентам звучат по всей столице. Накануне профессионального праздника поздравления принимают медики. В Заводском районе почетные грамоты сегодня получили 28 специалистов учреждений здравоохранения за личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Со сцены Дворца детей и молодежи "Золак" свои поздравления дарили вокальные и хореографические коллективы района.
Врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой. Накануне профессионального праздника в концертном зале "Верхний город" поздравили и лучших медиков Центрального района Минска. Наградами отметили полсотни медицинских работников. Сфера медицины в районе развивается успешно. По итогам 2020 звания лучшей поликлиники страны удостоена первая Центральная на улице Сухой. Активно идет оснащение клиник новым медоборудованием.
Специалистов здравоохранения поздравили лучшие коллективы и артисты столицы. Сам профессиональной праздник медики отметят уже в это воскресенье.
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Слова благодарности за преданность делу и своим пациентам звучат по всей столице. Накануне профессионального праздника поздравления принимают медики. В...
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