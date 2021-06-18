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До +32 ожидается в Минске в субботу и воскресенье
18.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жаркие выходные ждут минчан. Столбики термометров достигнут отметки 32 градуса. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 9-18 градусов. Днем до 30-32. Такой температурный фон на 2-5 градусов выше среднегодовых значений.
Сухая и жаркая погода сохранится и в начале следующей недели. Только со вторника возможны кратковременные дожди и грозы.
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Жаркие выходные ждут минчан. Столбики термометров достигнут отметки 32 градуса. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 9-18 градусов. Днем до...
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