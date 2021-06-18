В. Макей и С. Лавров провели переговоры в Москве

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Неэффективность санкций признает ряд политических деятелей. Это отметил в ходе своего визита в Москву глава белорусского МИД. Владимир Макей упомянул статью экс-советника США по нацбезопасности Болтона, где тот делает однозначный вывод, что санкции ни к чему хорошему не приведут. Той же позиции придерживается и ряд американских послов, мнения которых недавно публиковало издание "Коммерсантъ".

В. Макей: Мы сделаем все возможное, чтобы для людей последствия от санкций были минимальными

Беларусь в свою очередь сделает все возможное, чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными, заявил Владимир Макей на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению Макея, тематике введения санкций в последнее время, к сожалению, уделяется чрезмерное гипертрофированное внимание.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:



К сожалению, эти наши партнеры не могут свыкнуться с той мыслью, что мир развивается не только по их воле и по их желанию. Мне кажется, что продемократический тоталитаризм даже опаснее коммунистического. В нашем понимании надо остановиться, спокойно, реально оценивать ситуацию и задуматься над тем, приведут ли эти санкции к решению того или иного вопроса. В данном случае приведут ли они к спокойствию внутри Беларуси и вокруг Беларуси. Мы выстоим. У нас выработан конкретный пакет ответных мер. Убежден, с учетом того, что Беларусь не одна, что есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку, мы однозначно выдержим. Но где в это время будет Европейский союз и где будут его интересы? Поэтому я бы призвал не беспокоиться никого насчет того, что будут санкции. Да, мы понимаем, что это будет создавать определенные трудности для руководства Беларуси, но, поверьте, правительство, Президент Беларуси сделает все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода.

Минск и Москва скоординируют усилия по защите суверенитета

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие. На нас оказывается давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны - от односторонних санкций до грязных информационных кампаний. И, конечно, с учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия по укреплению суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших стран совместными усилиями на основе имеющихся международных договоренностей.

Министры отметили, что последние события вокруг Союзного государства показывают наличие единых центров ведения информационной войны. Поэтому главы МИД Беларуси и России подтвердили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ при сохранении высокой интенсивности белорусско-российских контактов.



