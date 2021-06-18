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Испытывает ли медицина кадровый голод - обсудят в проекте "Вопрос номер один"
18.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Испытывает ли медицина кадровый голод? Что будет с ковидными надбавками? Хватит ли второй дозы вакцины на всех желающих? И как помочь зарубежным пациентам, которые оказались в заложниках "закрытого неба"?
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Испытывает ли медицина кадровый голод? Что будет с ковидными надбавками? Хватит ли второй дозы вакцины на всех желающих? И как помочь зарубежным пациентам, которые...
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