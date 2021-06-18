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Испытывает ли медицина кадровый голод? Что будет с ковидными надбавками? Хватит ли второй дозы вакцины на всех желающих? И как помочь зарубежным пациентам, которые оказались в заложниках "закрытого неба"?

Острые темы недели в проекте "Вопрос номер один " . В канун Дня медицинского работника нестандартный выпуск программы. На вопросы Агентства теленовостей ответят сразу три спикера.