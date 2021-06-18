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МВД чествует медиков профильного госпиталя

18.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун Дня медицинского работника МВД сегодня чествует медиков профильного госпиталя и поликлиники. Министр внутренних дел нашей страны Иван Кубраков, обращаясь к медсестрам и врачам, подчеркнул: "Прошлый год, отмеченный пандемией, стал настоящей проверкой на прочность. И вы ее выдержали. Показали настоящую силу духа".

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: 

Они не дрогнули перед трудностями, они лечат не только лекарствами, но и душой. Именно благодаря медработникам спасены многие человеческие жизни. COVID-19 показал, что не существует невыполнимых задач для нашей медицины.

Качественная медицина - сегодня по праву один из брендов Беларуси. И это стало возможным благодаря профессионализму каждого, кто работает в сфере здравоохранения. Речь не только о компетенции, но и проявлении лучших человеческих качеств. За это сегодня вся страна говорит медикам спасибо.

 
 
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В канун Дня медицинского работника МВД сегодня чествует медиков профильного госпиталя и поликлиники. Министр внутренних дел нашей страны Иван Кубраков, обращаясь...
 
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