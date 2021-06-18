МЧС дало рекомендации, как избежать последствий жары

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском городском управлении МЧС дали рекомендации, как избежать последствий жары, сообщает БЕЛТА.

"По прогнозам синоптиков, 19 июня максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла. Жаркая погода сохранится в воскресенье и понедельник. В дневные часы 20 и 21 июня воздух прогреется до 30-32 градусов. Спасатели рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками, - рассказали в МЧС. - Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей: используйте закрытую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные кремы. Пейте больше жидкости, но не спиртное. В жару действие алкоголя усиливается и организм становится более чувствительным к высокой температуре. Пейте охлажденную воду, зеленый чай, квас".

Следует ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, рассеяться внимание и снизиться реакция. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В жару это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Если вы планируете отдых возле воды, выбирайте специально разрешенные места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь, нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.

Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Ну и конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей. По окончании горения остатки тлеющих материалов должны быть потушены полностью. Что касается приготовления шашлыков на балконе, это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, которые по инструкции допускается использовать в помещениях.

"Также обратите внимание на то, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов. Изучите информацию в мобильном приложении МЧС Беларуси "Помощь рядом" или на карте неблагоприятных явлений, если планируете посещать леса, и откажитесь от похода, если в вашем районе введен запрет. Более подробную информацию можно найти в разделе "Будь готов", - добавили в ведомстве.-0-