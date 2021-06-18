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Санэпидслужба рассказала, где не рекомендуется купаться на этой неделе

18.06.2021 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения государственного санитарного надзора рекомендовали местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования ограничить или запретить купание в ряде зон рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области предлагается ограничить купание для детей на пляже "Центральный" на правом и левом берегу реки Мухавец, центральном пляже озера Олтушское, в Могилевской области - на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

Приостановить купание детей и взрослых рекомендуется на городском пляже на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" (Гомельская область), при этом допускается занятие водными видами спорта.

Что касается запрета на купание детей и взрослых, а также занятия видами водного спорта, речь идет о некоторых зонах рекреации Могилевской области. Это пляжи на Гребеневском и Печерском водохранилищах, городской пляж на Днепре в Могилеве, а также пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 11 по 17 июня обследовали 329 зон рекреации. Исследовано 806 проб воды, из них 20 не соответствовали норме по санитарно-химическим показателям, 12 - по микробиологическим.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения государственного санитарного надзора рекомендовали местным исполнительным и...
 
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