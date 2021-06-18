Сикорский: нам не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси до сих пор не предоставили необходимые данные с борта Ryanair, вероятно, они не сохранились. Такое мнение высказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"Мы написали письмо в адрес президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), генерального секретаря, а также руководителя следственной группы ИКАО, который проводит расследование о посадке в Минске самолета Ryanair. В этом письме мы обратили внимание на ряд фактов. Мы направили ряд запросов на предоставление объективной информации с борта воздушного судна в Ирландию и Польшу. До настоящего времени средства объективного контроля не поступили к нам. Потому мы обратились в ИКАО", - отметил Артем Сикорский.

По словам Артема Сикорского, в Беларуси продолжается расследование инцидента с самолетом Ryanair. "В Беларуси в рамках созданной комиссии Департамента авиации и Следственного комитета проводится расследование, и нам необходимы средства объективного контроля. Мы высказали свои опасения в этом письме, озвучили свое предположение, что данные, которые нам необходимы, не сохранились в компании. ИКАО должна была обратиться к компании, чтобы те сохранили все данные с этого борта. Для нас расшифровка важна деталями: почему самолет не начал снижаться до самой границы, почему выбрал аэропорт в Минске, ведь должен был следовать в Вильнюс, как вели себя бортпроводники и пассажиры в момент объявления о том, что самолет сядет в Минске", - отметил директор Департамента по авиации Минтранса.

"Беларусь предоставила все данные объективного контроля для расследования этого случая. Мы же не получили ничего, что необходимо нам", - отметил Артем Сикорский.

Как сообщалось ранее, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна. По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск. На борту самолета находились 123 пассажира. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.-0-