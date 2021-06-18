Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Брестский" состоялось торжественное открытие республиканского финала военно-патриотической игры "Зарница" и спортивно-патриотической игры "Зарничка". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии приняли участие помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский, представители командования сил специальных операций и Брестского облисполкома. Леонид Касинский зачитал приветственный адрес участникам игр от Президента Беларуси.

Финальные игры "Зарница" и "Зарничка" объединили сильнейшие команды из всей страны (победителей областных и Минской городской игр) - всего около 140 ребят в двух возрастных категориях - 9-10 и 13-14 лет.-0-









Фото Дмитрия Лобашова "Ваяр" , Владимира Симончика