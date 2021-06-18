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БГЭУ подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ведущими вузами Новосибирска

18.06.2021 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусского государственного экономического университета Вячеслав Шутилин и первый проректор Елена Киреева в составе делегации Министерства образования Беларуси приняли участие в V заседании Совета делового сотрудничества между правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и правительством Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

Программа визита включала обсуждение докладов российских и белорусских специалистов в области науки и образования, политики, экономики, дискуссии на тему профессионального образования и экономического сотрудничества, а также посещение Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Новосибирского университета экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирского государственного университета (НГУ).

17 июня торжественно подписаны двусторонние договоры о сотрудничестве. Ректор БГЭУ подписал соглашения о сотрудничестве с НГУЭУ, НГУ, а также с Сибирским университетом потребительской кооперации (СибУПК).

Прошли переговоры с руководством НГТУ, а также с представителями Новосибирского государственного аграрного университета по вопросам организации совместных научно-образовательных проектов и совместного участия в проводимых на базе двух университетов научно-образовательных мероприятиях.

Достигнуты договоренности о развитии отношений между факультетами государственного сектора и корпоративной экономики и предпринимательства НГУЭУ и факультетом экономики и менеджмента БГЭУ в реализации совместной программы (программ двух дипломов) для II ступени получения высшего образования, возможностей совместного участия в конкурсах проектов фундаментальных научных исследований, проведения научных исследований о развитии Союзного государства и Евразийской экономической комиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня торжественно подписаны двусторонние договоры о сотрудничестве. Ректор БГЭУ подписал соглашения о сотрудничестве с НГУЭУ, НГУ, а также с Сибирским...
 
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