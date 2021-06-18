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Мы делаем все, чтобы санкции не отразились на рабочих - мнение

18.06.2021 20:58 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы делаем все, чтобы санкции не отразились на рабочих, заявил сегодня журналистам заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО "Агат - электромеханический завод" Андрей Семенюга.

Сегодня работники ОАО "Агат - электромеханический завод" передали открытое письмо трудящихся нашей страны с осуждением санкций в представительство Европейского союза в Беларуси. "Введенные санкции наше предприятие, к сожалению, ощутило. Мы вынуждены были искать новых поставщиков комплектующих. Это увеличивает время организации всего технологического процесса и его стоимость. Мы, конечно же, делаем все, чтобы это не отразилось на наших рабочих", - сказал Андрей Семенюга. Одним из таких действий и стало открытое обращение к ЕС.

"Сегодня мы работаем на нашем предприятии, живем в Беларуси и никому не мешаем. Не мешаем трудиться, обеспечивать свои семьи. Но, к сожалению, мы столкнулись с огромными трудностями, которые вызваны не тем, что кто-то не хочет работать на предприятии. Они вызваны тем, что кому-то не нравится, что у нас, на нашей родной земле, спокойно, безопасно и мирно. Мы спокойно трудимся, но санкции, введенные против родной Беларуси в целом, и нашего предприятия в частности, сказываются не только на предприятии, но и на рабочем, специалисте и каждой семье. Конечно же, нам это не нравится", - отметил заместитель гендиректора.

По его словам, если кто-то по-настоящему не знает, что такое Беларусь, а наслышан о ней из уст бежавших белорусов, то он может спокойно приехать и посмотреть, как люди в республике трудятся и живут.

Документ адресован председателю Европейского парламента Давиду-Марии Сасолли, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Мы делаем все, чтобы санкции не отразились на рабочих - мнение

"Знаете, под этим письмом добровольно подписалось большинство работников предприятия. Таким образом мы пытаемся донести до руководителей Евросоюза, что в первую очередь эти экономические санкции ударят по обычным рядовым работникам. Если пострадает предприятие, то пострадаем и мы. Мы мирные люди, не занимаемся политикой, честно трудимся, любим свою работу и предприятие, которое для нас является вторым домом. Я уверен, что если будет плохо предприятию, то будет плохо и нам, нашим семьям. Мы же работаем, чтобы семьи жили в достатке, достойно и счастливо", - сказал старший мастер ОАО "Агат - электромеханический завод" Сергей Ярош.

Председатель профкома электромеханического завода Марина Чудиловская работает там уже 44 года. "Такой ситуации, как сейчас, у нас никогда не было. Наши работники сегодня полностью заняты. Работаем также в субботу и воскресенье для того, чтобы выполнить план и госзаказ. Средняя зарплата по заводу Br1360, получаем ее вовремя. Но мы переживает по поводу санкций - что будет дальше? Переживаем не только за наше предприятие, но и за страну, где живем мы, наши дети, внуки. Поэтому сегодня я здесь, чтобы поддержать трудящихся страны, обратиться в ЕС, чтобы сняли санкции. Хочется, чтобы ситуация наладилась и было спокойно, как и все предыдущие годы", - поделилась мнением она.-0-

Мы делаем все, чтобы санкции не отразились на рабочих - мнение

Мы делаем все, чтобы санкции не отразились на рабочих - мнение

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня работники ОАО "Агат - электромеханический завод" передали открытое письмо трудящихся нашей страны с осуждением санкций в представительство Европейского...
 
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