На выставку MILEX в Минск приедут генсек ОДКБ и госсекретарь Союзного государства

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На 10-ю международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске 23-26 июня, приедут генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Секретариате ОДКБ и Постоянном комитете Союзного государства.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась примет участие в официальной церемонии открытия и работе международной выставки MILEX-2021", - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в рамках деловой программы выставки предусмотрено проведение ряда мероприятий в формате ОДКБ.

"В частности, 24 июня состоится выездное совместное заседание руководителей и членов национальных делегаций Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и делового совета при МКВЭС с участием совета коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - 25 июня пройдет заседание координационного совета уполномоченных органов государств ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности".

Во время данных мероприятий предусматривается всестороннее обсуждение актуальных вопросов развития военно-экономического и военно-технического сотрудничества, формирование кооперационных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств ОДКБ, совершенствование взаимодействия в области рекламно-выставочной деятельности. "Выставка MILEX-2021 явится платформой для развития диалога и делового партнерства в области военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ", - подчеркнул пресс-секретарь.

В Постоянном комитете Союзного государства также сообщили, что госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев также примет участие в открытии выставки MILEX-2021. -0-