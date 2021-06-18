ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На выставку MILEX в Минск приедут генсек ОДКБ и госсекретарь Союзного государства

18.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На 10-ю международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске 23-26 июня, приедут генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Секретариате ОДКБ и Постоянном комитете Союзного государства.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась примет участие в официальной церемонии открытия и работе международной выставки MILEX-2021", - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в рамках деловой программы выставки предусмотрено проведение ряда мероприятий в формате ОДКБ.

"В частности, 24 июня состоится выездное совместное заседание руководителей и членов национальных делегаций Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и делового совета при МКВЭС с участием совета коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - 25 июня пройдет заседание координационного совета уполномоченных органов государств ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности".

Во время данных мероприятий предусматривается всестороннее обсуждение актуальных вопросов развития военно-экономического и военно-технического сотрудничества, формирование кооперационных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств ОДКБ, совершенствование взаимодействия в области рекламно-выставочной деятельности. "Выставка MILEX-2021 явится платформой для развития диалога и делового партнерства в области военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества в формате ОДКБ", - подчеркнул пресс-секретарь.

В Постоянном комитете Союзного государства также сообщили, что госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев также примет участие в открытии выставки MILEX-2021. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках деловой программы выставки предусмотрено проведение ряда мероприятий в формате ОДКБ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 19 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by