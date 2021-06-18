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Беларусь справится со всеми внешними вызовами и угрозами - мнение

18.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша страна справится со всеми внешними вызовами и угрозами, заявил корреспонденту БЕЛТА член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

"Сегодня нашей стране необходимо сплочение нации, а деструктивная оппозиция своими действиями и словами только пытается разобщить наш народ, настроить друг против друга. Этого допустить нельзя. Говоря о ситуации, складывающейся вокруг нашей республики, можно только посочувствовать таким странам, как Польша и Литва, занявшим позицию выстраивания неконструктивной политики по отношению к Беларуси", - отметил сенатор.

По его словам, Польша и Литва используют методы, которые могут нанести вред Беларуси, но в конечном итоге они навредят только сами себе.

"Наша страна справится со всеми внешними вызовами и угрозами. Одним из базовых принципов международного права является принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств. И мы, сенаторы и депутаты, в своем обращении к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси четко и конкретно изложили нашу позицию. Я призываю народ сплотиться и дать отпор агрессивному воздействию на нашу страну, которое сегодня пытаются оказывать некоторые страны. Мы хотим быть добрыми соседями и готовы к диалогу", - подчеркнул Феликс Яшков. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам члена Cовета Республики, начальника Гомельской таможни Феликса Яшкова, Польша и Литва используют методы, которые могут нанести вред Беларуси, но в...
 
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