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Петришенко призвал страны СНГ завершить работу над соглашением о свободной торговле услугами

18.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ призвал страны Содружества завершить работу по согласованию проекта соглашения о свободной торговле услугами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завершение подготовки данного соглашения предусмотрено планом мероприятий по реализации концепции председательства Беларуси в СНГ в текущем году. "На этой теме заострил внимание премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе прошедшего в мае заседания Совета глав правительств СНГ, - напомнил Игорь Петришенко. - Я предлагал провести на эту тему внеочередное заседание Экономического совета либо отдельную встречу на уровне заместителей глав правительств. Исполком СНГ сообщил, что в этом нет острой необходимости, дело сдвинулось с мертвой точки. Но, насколько мне известно, несмотря на позитивные сдвиги, еще имеется ряд вопросов, которые предстоит конструктивно обсудить и урегулировать".

"Заявленных целей можно достичь только совместными усилиями, слаженной работой всех без исключения государств и структур СНГ. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз призвать государства СНГ и Исполком к завершению намеченных планов", - подчеркнул вице-премьер. -0-

 
 
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Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в Москве на заседании Экономического совета СНГ призвал страны Содружества завершить работу по согласованию проекта...
 
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