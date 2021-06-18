Беларусь ориентируется на проведение саммита СНГ осенью в Минске в очном формате - Петришенко

Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь ориентируется на проведение саммита СНГ с участием глав государств Содружества осенью в Минске в очном формате. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в Москве на заседании Экономического совета СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из основных мероприятий текущего года станет заседание Совета глав государств 15 октября в Минске, которое будет приурочено к 30-летию образования Содружества, - сказал Игорь Петришенко. - Мы ориентируемся на очный формат заседания и надеемся на высший уровень представленности делегаций. Днем ранее также в Минске будет проведено заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Формат участия опять же очный".

В связи с этим вице-премьер выразил надежду, что Исполком СНГ к октябрьской встрече глав государств и ноябрьскому заседанию Совета глав правительств подготовит информацию о ходе реализации инициатив, выдвинутых главами государств и правительств СНГ, в первую очередь тех, которые касаются экономической составляющей. "Отношу сюда такие вопросы, как активизация взаимодействия в промышленной и агропромышленной сферах, формирование общего аграрного рынка, обеспечение продовольственной безопасности стран Содружества, сокращение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров и услуг", - отметил он.

По мнению Игоря Петришенко, несмотря на сложности, связанные с пандемией, председательство Беларуси в СНГ в нынешнем году продвигается успешно. "Несмотря на существующие между странами ограничения, органы Содружества сохраняют позитивную динамику взаимодействия и придерживаются сформированных планов", - констатировал он.

Вице-премьер напомнил, что в нынешнем году успешно проведены заседания Совета глав правительств, СМИД СНГ, пять заседаний Совета постоянных полномочных представителей, шесть заседаний Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете, ряд мероприятий отраслевых органов. Нынешнее заседание Экономического совета СНГ в этом году уже второе по счету.

"По итогам международной научно-практической конференции "Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб крови государств - участников СНГ в условиях эпидемической ситуации заболеваемости COVID-19" предложено создать в Содружестве совет трансфузиологов. Прорабатываются иные конструктивные предложения, что еще раз подтверждает высокую значимость и востребованность СНГ", - добавил Игорь Петришенко. -0-

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