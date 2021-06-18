Фотоработы курсанта МЧС прошли во второй тур фотопремии 35AWARDS-2020

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять фоторабот курсанта Университета гражданской защиты МЧС Александра Пивоварова прошли во второй этап шестой ежегодной международной фотопремии 35AWARDS-2020. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Всего участие в конкурсе приняли 123 тыс. человек из 173 стран мира. В общей сложности на фотопремию было подано 444 тыс. фотографий. Во второй этап смогли пройти лишь около 25 тыс. человек.

Для своей конкурсной работы будущий спасатель выбрал профессиональную тематику и на суд жюри представил сразу 11 фотографий, пять из которых прошли во второй тур конкурса. Стоит отметить, что героями фотографий Александра стали его коллеги - курсанты МЧС.

Александр Пивоваров - курсант четвертого курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Входит в число нештатных журналистов онлайн-журнала Университета гражданской защиты МЧС UCP LIVE. Специализируется на создании фото-, видеоконтента для онлайн-журнала.

Фотопремия 35AWARDS основана в 2015 году. В первый год в ней приняли участие 36 тыс. человек из 110 стран. Категории конкурса охватывают широкий спектр жанров современного фотоискусства: черно-белое фото, концептуальная фотография (творчество), женский портрет, мужской портрет, детская фотография, пейзаж - день, пейзаж - ночь, городской пейзаж, дикий животный мир, ню 18+, постановочная фотография, повседневная жизнь (жизнь людей), стрит-фотография, макро, натюрморт, мобильная фотография, фэшн и гламур, фотопроект, аэрофотография.-0-













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