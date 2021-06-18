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Эксперты рассказали о методах борьбы с инвазивными видами растений

18.06.2021 21:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказали журналистам о методах борьбы с инвазивными видами растений.

Старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович отметил, что к инвазивным относятся те виды растений, которые попали в Беларусь извне и наносят вред природе, людям, влекут за собой в том числе экономический ущерб. Такие чужеродные растения негативно влияют на аборигенные виды и на биоразнообразие в целом.

Заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси Дмитрий Груммо рассказал, что в Беларуси ведется системная борьба с борщевиком Сосновского, в том числе химическим и механическим способами, разрабатываются соответствующие планы мероприятий. "Например, в Минске во время строительных работ, связанных со снятием грунтов, проводится обследование на наличие семян борщевика. Это один из методов эффективной борьбы с этим инвазивным видом с участием органов госуправления, местных исполнительных органов, ученых, землепользователей. Этот опыт надо тиражировать и в других регионах", - считает он.

Ученый обратил внимание на необходимость детальной систематизации информации об инвазивных видах, разработки современных атласов их распространения. "Нужно развивать и методы контроля, систему мониторинга. Сейчас есть много возможностей, например, беспилотные летательные аппараты. Необходима также система прогнозирования с использованием технологий искусственного интеллекта. Конечно, актуален и вопрос совершенствования нормативно-правовой базы", - добавил он.

"Самый эффективный метод борьбы с инвазивными видами - вовлечение земель в экономический оборот в зависимости от их категории", - отметил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский. Такая работа проводится в разных регионах страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси Дмитрий Груммо рассказал, что в Беларуси ведется...
 
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