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Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь

18.06.2021 21:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минск с рабочим визитом прибыла делегация Министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны Татьяной Шевцовой, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Состоялась встреча представителей военного ведомства России с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, на которой обсуждались основные направления совместной деятельности, были намечены перспективы сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов государств. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия финансовых органов военных ведомств двух стран, в том числе при проведении совместных мероприятий боевой подготовки.

Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию финансовой службы Вооруженных Сил Беларуси.-0-

Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь

Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь

Фото Минобороны РБ

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялась встреча представителей военного ведомства России с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, на которой обсуждались основные...
 
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