Площадь борщевика Сосновского в Беларуси сократилась - Минприроды

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь борщевика Сосновского в Беларуси сократилась. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский в пресс-центре БЕЛТА.

"Одной из угроз национальной безопасности в экологической сфере является проникновение в окружающую среду инвазивных, то есть чужеродных, видов растений и животных. Пути их появления известны, например, борщевик Сосновского завезли как кормовую культуру для сельского хозяйства, но он не оправдал надежд и стал вести себя агрессивно по отношению к растительному сообществу аборигенных видов. Регулированию распространения борщевика и золотарника канадского уделяется особое внимание, потому что площадь их произрастания значительная. Однако она несколько сократилась по сравнению с 2020 годом", - сказал Николай Свидинский.





Борщевик Сосновского растет во всех регионах страны. Больше всего его в Витебской области, на втором месте - Минская. "Всего в Минской области зарегистрировано 690 га борщевика, из них 54% - на сельскохозяйственных землях. На долю Логойского, Минского, Воложинского и Вилейского районов приходится 80% от общей площади, которую занимает данный инвазивный вид в регионе", - отметил заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий.

Системная борьба с борщевиком ведется в основном химическим способом. "Есть уверенность в том, что в текущем году мы еще сократим площадь произрастания этого инвазивного вида", - подчеркнул Николай Свидинский.

В перечень опасных инвазивных видов планируется включить также амброзию полыннолистную. Это агрессивное растение уже зафиксировано в отдельных районах Гомельской области.

В качестве примера инвазивных видов животных Николай Свидинский назвал золотистого шакала. По его словам, также есть угроза появления на территории Беларуси канадского бобра.

Работа по борьбе с опасными инвазивными видами ведется по всем направлениям. В частности, Минприроды совместно с учеными разрабатывает систему раннего предупреждения. Эта система, как считают в министерстве, поможет обнаружить угрозы, создать базы данных и принимать правильные управленческие решения в будущем.-0-









Фото Рамиля Насибулина

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