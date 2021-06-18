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В православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле и единстве народа

18.06.2021 21:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению Синода Белорусской православной церкви в связи с тем, что нынешний 2021 год объявлен в нашей стране Годом народного единства, которого невозможно достигнуть без искренней общенародной молитвы, в православных храмах и монастырях будут вознесены молитвы о мире на белорусской земле и о единстве народа Божия, сообщили БЕЛТА в БПЦ.

"20 июня в день праздника Святой Троицы будут совершаться молитвы о Богохранимом Отечестве и народе нашем. Вечером 24 июня в день празднования в честь иконы Божией Матери "Достойно есть", в 19.00 либо по окончании уставных вечерних богослужений, во всех православных храмах и обителях Беларуси будут совершены молебны с акафистом Пресвятой Богородице", - говорится в сообщении.

В День Независимости 3 июля по окончании Божественной литургии в 11.00 будет совершен молебен Всем Белорусским святым. Завершится общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа Божия в полдень 3 июля праздничным колокольным звоном. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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По решению Синода Белорусской православной церкви в связи с тем, что нынешний 2021 год объявлен в нашей стране Годом народного единства, которого невозможно...
 
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