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Новый руководитель "Белфармации" прокомментировал ситуацию с отсутствием некоторых импортных лекарств в аптеках

18.06.2021 21:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важной является задача бесперебойного обеспечения лекарственными средствами. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Сергей Литош, который сегодня согласован на должность генерального директора торгово-производственного предприятия "Белфармация".

"От эффективного обеспечения лекарственными средствами зависит качество оказания медицинской помощи. Поэтому так важна задача, поставленная главой государства, по бесперебойному лекарственному обеспечению организаций здравоохранения по доступным ценам, а также контроль за ценами на лекарственные средства", - отметил Сергей Литош.

Он также прокомментировал ситуацию с отсутствием в аптеках страны ряда лекарственных средств импортного производства, связав это в первую очередь со сложной эпидемиологической ситуацией, ввиду чего была остановлена работа некоторых зарубежных фармацевтических производств.

"Некоторые же страны ограничивали вывоз лекарственных средств, обеспечивая в первую очередь собственный рынок. Поэтому вопросы существуют. Однако мы работаем напрямую с производителями. Поставки будут увеличиваться, восстанавливаться", - заверил Сергей Литош.

Он также сослался на изменения политики государственной регистрации лекарственных средств, что, по его мнению, также повлияет на появление лекарственных средств, которые ушли с рынка Беларуси.

"Сейчас происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС, - пояснил генеральный директор. - Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться. К сожалению, процесс этот очень сложный. Вот такая объективная причина отсутствия некоторых препаратов".

Он также подчеркнул, что производство белорусских лекарственных средств - это очень важно и от этого в том числе зависит лекарственная безопасность страны. "Поэтому замещение позволяет нам иметь все необходимые лекарственные средства для населения и организаций здравоохранения, несмотря на какие-то ограничения с поставками импортных средств, - сказал Сергей Литош. - Сегодня более 50% в суммарном выражении лекарств реализуется именно белорусского производства, и тенденция такова, что их количество будет увеличиваться. Наша фармацевтическая промышленность работает эффективно и качественно. Увеличение выпуска белорусских лекарственных средств позволит нам не зависеть от других стран и разного рода проблем".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"От эффективного обеспечения лекарственными средствами зависит качество оказания медицинской помощи", - отметил Сергей Литош.
 
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