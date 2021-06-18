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Новый руководитель "Белфармации" прокомментировал ситуацию с отсутствием некоторых импортных лекарств в аптеках
18.06.2021 21:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важной является задача бесперебойного обеспечения лекарственными средствами. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Сергей Литош, который сегодня
"От эффективного обеспечения лекарственными средствами зависит качество оказания медицинской помощи. Поэтому так важна задача, поставленная главой государства, по бесперебойному лекарственному обеспечению организаций здравоохранения по доступным ценам, а также контроль за ценами на лекарственные средства", - отметил Сергей Литош.
Он также прокомментировал ситуацию с отсутствием в аптеках страны ряда лекарственных средств импортного производства, связав это в первую очередь со сложной эпидемиологической ситуацией, ввиду чего была остановлена работа некоторых зарубежных фармацевтических производств.
"Некоторые же страны ограничивали вывоз лекарственных средств, обеспечивая в первую очередь собственный рынок. Поэтому вопросы существуют. Однако мы работаем напрямую с производителями. Поставки будут увеличиваться, восстанавливаться", - заверил Сергей Литош.
Он также сослался на изменения политики государственной регистрации лекарственных средств, что, по его мнению, также повлияет на появление лекарственных средств, которые ушли с рынка Беларуси.
"Сейчас происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС, - пояснил генеральный директор. - Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться. К сожалению, процесс этот очень сложный. Вот такая объективная причина отсутствия некоторых препаратов".
Он также подчеркнул, что производство белорусских лекарственных средств - это очень важно и от этого в том числе зависит лекарственная безопасность страны. "Поэтому замещение позволяет нам иметь все необходимые лекарственные средства для населения и организаций здравоохранения, несмотря на какие-то ограничения с поставками импортных средств, - сказал Сергей Литош. - Сегодня более 50% в суммарном выражении лекарств реализуется именно белорусского производства, и тенденция такова, что их количество будет увеличиваться. Наша фармацевтическая промышленность работает эффективно и качественно. Увеличение выпуска белорусских лекарственных средств позволит нам не зависеть от других стран и разного рода проблем".-0-
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Новый руководитель "Белфармации" прокомментировал ситуацию с отсутствием некоторых импортных лекарств в аптеках
"От эффективного обеспечения лекарственными средствами зависит качество оказания медицинской помощи", - отметил Сергей Литош.
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